Хорошие мальчики и девочки получают скидки до 80%

12.12.2019

Хорошие мальчики и девочки получают скидки до 80%

С 16 декабря по 25 декабря Aceronline.ru объявляет секретную распродажу «Хорошие мальчики и девочки получают скидки до 80%»!

Если вы давно задумывались о покупке ноутбука, моноблока, монитора, проектора или аксессуара, то с 16 декабря 10:00 до 25 декабря 23:59 вы сможете совершить покупку без ущерба для бюджета, используя наши беспрецедентные скидки.

Количество товара по специальным ценам ограниченно, один покупатель (физическое лицо) может приобрести только два продукта одного артикула за период проведения акции.

Акции и скидки не суммируются.

Для того, чтобы получить скидку необходимо положить модель из секретной распродажи в корзину скидка отразится в «Корзине» автоматически.

Со списком товаров, которые будут участвовать в распродаже вы можете ознакомиться ниже, а размер скидок мы сообщим 13 декабря в 17:00.

Список товаров, участвующих в акции:


Игровые ноутбуки


Ноутбук 15.6" NITRO 5 AN515-42-R13B (NH.Q3RER.025) - фото 1

НОУТБУК 15.6" NITRO 5
AN515-42-R13B (NH.Q3RER.025)

Скидка 7 000 руб.
44 990 ₽ / 37 990 руб.
Ноутбук 15.6" NITRO 5 AN515-52-50GP (NH.Q3MER.037) - фото 1

НОУТБУК 15.6" NITRO 5
AN515-52-50GP (NH.Q3MER.037)

Скидка 5 000 руб.
54 990 ₽ / 49 990 руб.

Ультрабуки для дома, работы и путешествий


Ультрабук 14" SWIFT 3 SF314-41-R9G1 (NX.HEYER.001) - фото 1

УЛЬТРАБУК 14" SWIFT 3
SF314-41-R9G1 (NX.HEYER.001)

Скидка 7 000 руб.
29 990 ₽ / 22 990 руб.
Трансформер 14" SPIN 3 SP314-53N-379W (NX.HDBER.003) - фото 1

ТРАНСФОРМЕР 14" SPIN 3
SP314-53N-379W (NX.HDBER.003)

Скидка 13 000 руб.
39 990 ₽ / 26 990 руб.

Аксессуары


Гарнитура NITRO NHW820 (NP.HDS1A.008) - фото 1

ГАРНИТУРА NITRO NHW820 (NP.HDS1A.008)

Скидка 1 900 руб.
3 890 ₽ / 1 990 руб.
Мышь PREDATOR CESTUS 310 (NP.MCE11.00U) - фото 1

МЫШЬ PREDATOR CESTUS 310 (NP.MCE11.00U)

Скидка 1 000 руб.
2 490 ₽ / 1 490 руб.
ИГРОВОЙ КОВРИК PREDATOR SPIRIT РАЗМЕР M (NP.MSP11.004)

ИГРОВОЙ КОВРИК PREDATOR SPIRIT РАЗМЕР M (NP.MSP11.004)

Скидка 800 руб.
990 ₽ / 190 руб.
Товар распродан
Мышь игровая NITRO NMW810 RGB (NP.MCE11.00G) - фото 3

МЫШЬ ИГРОВАЯ NITRO NMW810 RGB (NP.MCE11.00G)

Скидка 1 000 руб.
2 490 ₽ / 1 490 руб.

Моноблоки


Моноблок 27" ASPIRE U27-885 (DQ.BA7ER.001) - фото 1

МОНОБЛОК 27" ASPIRE U27-885 (DQ.BA7ER.001)

Скидка 28 000 руб.
93 990 ₽ / 65 990 руб.

Мониторы


Монитор 23.8" Predator XB241Hbmipr (UM.FX1EE.001) - фото 3

МОНИТОР 23.8" PREDATOR XB241HBMIPR (UM.FX1EE.001)

Скидка 6 000 руб.
29 990 ₽ / 23 990 руб.
Монитор 25" PREDATOR XB252QBMIPRZX (UM.KX2EE.001) - фото 5

Монитор Predator XB252Qbmiprzx

Скидка 7 000 руб.
34 990 ₽ / 27 990 руб.
Монитор 27" Predator XB271HUbmiprz (UM.HX1EE.005) - фото 1

МОНИТОР 27" PREDATOR XB271HUBMIPRZ (UM.HX1EE.005)

Скидка 9 000 руб.
44 990 ₽ / 35 990 руб.

Проекторы


ПРОЕКТОР H6517ST (MR.JLA11.001)

ПРОЕКТОР H6517ST (MR.JLA11.001)

Скидка 16 400 руб.
54 890 ₽ / 38 490 руб.
Проектор H7550ST (MR.JKY11.00L) - фото 2

ПРОЕКТОР H7550ST (MR.JKY11.00L)

Скидка 24 100 руб.
79 090 ₽ / 54 990 руб.

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