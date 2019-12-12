С 16 декабря по 25 декабря Aceronline.ru объявляет секретную распродажу «Хорошие мальчики и девочки получают скидки до 80%»!

Если вы давно задумывались о покупке ноутбука, моноблока, монитора, проектора или аксессуара, то с 16 декабря 10:00 до 25 декабря 23:59 вы сможете совершить покупку без ущерба для бюджета, используя наши беспрецедентные скидки.

Количество товара по специальным ценам ограниченно, один покупатель (физическое лицо) может приобрести только два продукта одного артикула за период проведения акции.

Акции и скидки не суммируются.

Для того, чтобы получить скидку необходимо положить модель из секретной распродажи в корзину скидка отразится в «Корзине» автоматически.

Со списком товаров, которые будут участвовать в распродаже вы можете ознакомиться ниже, а размер скидок мы сообщим 13 декабря в 17:00.

Список товаров, участвующих в акции:

Игровые ноутбуки

Ультрабуки для дома, работы и путешествий

Аксессуары

Моноблоки

Мониторы

Проекторы