Хорошие мальчики и девочки получают скидки до 80%
С 16 декабря по 25 декабря Aceronline.ru объявляет секретную распродажу «Хорошие мальчики и девочки получают скидки до 80%»!
Если вы давно задумывались о покупке ноутбука, моноблока, монитора, проектора или аксессуара, то с 16 декабря 10:00 до 25 декабря 23:59 вы сможете совершить покупку без ущерба для бюджета, используя наши беспрецедентные скидки.
Количество товара по специальным ценам ограниченно, один покупатель (физическое лицо) может приобрести только два продукта одного артикула за период проведения акции.
Акции и скидки не суммируются.
Для того, чтобы получить скидку необходимо положить модель из секретной распродажи в корзину скидка отразится в «Корзине» автоматически.
Со списком товаров, которые будут участвовать в распродаже вы можете ознакомиться ниже, а размер скидок мы сообщим 13 декабря в 17:00.
Список товаров, участвующих в акции:
Игровые ноутбуки
НОУТБУК 15.6" NITRO 5
AN515-42-R13B (NH.Q3RER.025)
НОУТБУК 15.6" NITRO 5
AN515-52-50GP (NH.Q3MER.037)
Ультрабуки для дома, работы и путешествий
УЛЬТРАБУК 14" SWIFT 3
SF314-41-R9G1 (NX.HEYER.001)
ТРАНСФОРМЕР 14" SPIN 3
SP314-53N-379W (NX.HDBER.003)
Аксессуары
ГАРНИТУРА NITRO NHW820 (NP.HDS1A.008)Скидка 1 900 руб.
МЫШЬ PREDATOR CESTUS 310 (NP.MCE11.00U)Скидка 1 000 руб.
ИГРОВОЙ КОВРИК PREDATOR SPIRIT РАЗМЕР M (NP.MSP11.004)Скидка 800 руб.
Товар распродан
МЫШЬ ИГРОВАЯ NITRO NMW810 RGB (NP.MCE11.00G)Скидка 1 000 руб.
Моноблоки
МОНОБЛОК 27" ASPIRE U27-885 (DQ.BA7ER.001)Скидка 28 000 руб.
Мониторы
МОНИТОР 23.8" PREDATOR XB241HBMIPR (UM.FX1EE.001)Скидка 6 000 руб.
Монитор Predator XB252QbmiprzxСкидка 7 000 руб.
МОНИТОР 27" PREDATOR XB271HUBMIPRZ (UM.HX1EE.005)Скидка 9 000 руб.
Проекторы
ПРОЕКТОР H6517ST (MR.JLA11.001)Скидка 16 400 руб.
ПРОЕКТОР H7550ST (MR.JKY11.00L)Скидка 24 100 руб.